Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der wieder zunehmende Risikoappetit führte dazu, dass sich die Spreads entsprechend einengten und sich der ITRAXX Senior Financial der 60er Marke näherte, so die Analysten der Helaba.Nach wie vor sei jedoch zu konstatieren, dass die Notierungen noch immer über der 55-Tagelinie lägen und damit noch nicht von einem grundsätzlichen Trendwechsel ausgegangen werden könne. Die sich am Aktienmarkt aufhellende Stimmung habe sich auch auf den Stoxx-Bankenindex ausgewirkt. Dieser habe gestern über 3% zugelegt. ...

