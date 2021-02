Die Compleo Charging Solutions AG hat Alfred Vrieling zum Vice President Sales Europe ernannt. Mit dem Vertriebs-Experten, der von Mennekes nach Dortmund wechselt, will Compleo ein Vertriebsnetz im EU-Ausland aufbauen. Der Wechsel aus dem sauerländischen Kirchhundem zur in Dortmund ansässigen Compleo sei seit Dezember 2020 vorbereitet und mit Wirkung zum 1. Februar vollzogen worden, so Compleo in ...

