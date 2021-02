Der Telematik-Spezialist für den öffentlichen Personennahverkehr init (ISIN: DE0005759807; WKN: 575980) konnte im noch jungen Jahr 2021 schon zwei bedeutende Orders an Land ziehen. Zum einen werden die Karlsruher an die norwegische Firma Keolis Norge, welche derzeit die zweitgrösste Flotte an E-Fahrzeugen in Skandinavien aufbaut, diverse IT-Lösungen für das Betriebs- und Lademanagement liefern. Zum anderen liefern die Süddeutschen ein System zum kontaktlosen Kauf von Tickets an die Spokane Transit Authority, welche den öffentlichen Nahverkehr im rund 550.000 Einwohner zählenden Grossraum der Stadt Spokane (US-Bundesstaat Washington) verantwortet.Mit den neuen Bestellungen befindet sich der Mittelständler, der aufgrund von Corona-bedingten Projektverschiebungen noch im Dezember, anders als zuvor prognostiziert, einen geringeren Auftragseingang vermelden musste, wieder voll im Plan. Mittelfristig kann die Firma init, die in den USA in den vergangenen Jahren ohnehin mehrere bedeutende Verträge mit Verkehrsverbünden abschliessen konnte, zudem auf einen steigenden Bestelleingang hoffen, da dort viele Regionen auch im Rahmen des Umweltschutzes planen, die zumeist kleinen Nahverkehrsnetze massiv auszubauen und mit modernen Ticketing-Bezahllösungen auszustatten.

