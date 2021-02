Neuer Monatsrekord bei Handelsvolumina und Transaktionen

Höchstwert an Neuanmeldungen

Handelsergebnis zum Vorjahreszeitraum vervielfacht

Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, ist mit Spitzenwerten in das neue Jahr 2021 gestartet.

Mit einem Handelsvolumen von über 18,5 Mrd. konnte NAGA einen neuen Monatsrekord verzeichnen, welcher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (€ 5,8 Mrd.) eine Steigerung um 216% bedeutet. Auch die Anzahl der Echtgeldtransaktionen hat sich mehr als verdoppelt und kletterte stark auf einen neuen Höchstwert von 765.000 (Januar 2020: 281.000). Dies hat sich ebenfalls positiv auf das Handelsergebnis ausgewirkt, welches um über 246% gegenüber Vorjahr zulegte. Damit hat NAGA den stärksten Jahresstart seit Unternehmensgründung hingelegt.

Bei den Neuanmeldungen verzeichnete NAGA einen noch deutlicheren Anstieg, diese haben sich mehr als versechsfacht. So meldeten sich im Januar 2021 über 25.500 neue Kunden bei NAGA an (Januar 2020: 3.900). Die Neueinzahlungen haben sich über 244% zum Vergleichszeitraum verbessert. Ebenfalls verzeichnete die Gesellschaft eine enorme Nachfrage im Bereich der angebotenen Kryptowährungs-CFD und siebenstellige Einzahlungen physischer Krypto-Assets auf die NAGA Wallet.

"Wir freuen uns über den starken Start in 2021, der Januar hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Gleichzeitig sehen wir uns in der Entscheidung, stärker in die Vermarktung zu investieren, bestätigt. Unser Wachstum ist profitabel und baut auf einem absolut nachhaltigen Trend im Markt auf", kommentiert Benjamin Bilski, CEO und Gründer von NAGA, die Rekordzahlen.

Das ohnehin hohe Interesse am Aktienmarkt wird aktuell durch das anhaltende Momentum im Kryptowährungsmarkt sowie die jüngsten globalen Diskussionen um den Shortsqueeze der Gamestop-Aktie, entfacht durch die Forengruppe Reddit, weiter befeuert. "Wir stehen gerade vor dem Beginn eines neuen Zeitalters an der Börse. Immer mehr Menschen interessieren sich für den Finanzmarkt und suchen aktiv nach digitalen Angeboten für das Investieren am Finanzmarkt und Kryptowährungen. NAGAs Social-Trading Plattform trifft absolut den Nerv der Zeit. Es freut uns sehr, dass sich auf unserer Plattform auch die Engagement-Raten verzehnfachen, immer mehr Austausch stattfindet und neue Nutzer bereits die Kombination aus "Social Media Investieren" von Haus aus gewohnt sind. Die nächsten Monate und Jahre am globalen Aktienmarkt werden extrem spannend", sagt Bilski abschließend.

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210203005415/de/

Contacts:

Name:Benjamin Bilski

Tel:+49 (0)40 5247 79153

Email:ben@naga.com