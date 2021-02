Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) kann am Mittwoch dieser Woche ein weiteres Mal moderat zulegen. Mit den Anteilsscheinen ging es um ca. 4 % im frühen Handel hinauf. Auf dem derzeitigen Aktienkurs von 61,44 Euro hat Novo Nordisk außerdem die Fünf vorne wieder verlassen. Der Auslöser für die starke Performance liegt auf der Hand: Novo Nordisk hat frische Quartalszahlen bekannt gegeben. Hier ist, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten. Sowie auch, was es Neues zur Dividende dieses alsbaldigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...