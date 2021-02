NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BP von 310 auf 280 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts von Verschuldung und freien Mitteln dürfte der Ölkonzern mit dem Aktienrückkauf in diesem Jahr noch etwas warten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zum Sektor sei angebracht./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 00:45 / ET



ISIN: GB0007980591

