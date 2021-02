Siemens-Zertifikate mit bis zu 11%-Chance und 25% Sicherheitspuffer

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im Sommer 2020 nach der gewaltigen Aufholjagd im Frühling in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 100 bis 120 Euro übergangen war, setzte sie Ende Oktober zu einem wahren Höhenflug an. Allein seit dem Jahresbeginn 2021 konnte die Aktie bislang um 15 Prozent zulegen und zählt somit zu den stärksten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Nach der Anhebung des Jahresausblicks legte die Aktie im frühen Handel des 3.2.21 auf ein neues Allzeithoch bei 137,52 Euro zu.

In den jüngsten Expertenanalysen wird die Siemens-Aktie mit Kurszielen von bis zu 160 Euro (Bank Berenberg) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Siemens-Aktie werden Anleger in den nächsten Monaten auf unterschiedlichen Wegen auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn sich der aktuelle Höhenflug der Siemens-Aktie nicht im gleichen Tempo wie bisher fortsetzt.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 25% Sicherheitspuffer

Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SD17DC5) auf die Siemens-Aktie mit Barriere bei 102 Euro, Bonuslevel und Cap bei 150 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim Siemens-Kurs von 135,76 Euro mit 134,96 - 135,06 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 135,06 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in weniger als 11 Monaten einen Bruttoertrag von 11,06 Prozent (=12,42 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 24,87 Prozent auf 45 Euro oder darunter fällt.

Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Siemens-Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 7% Chance und 17% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE000MA452G5), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 120 Euro wurde beim Aktienkurs von 135,76 Euro mit 112,53 - 112,56 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat ist mit einem Discount von 17,09 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 120 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 120 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Bruttoertrag von 6,60 Prozent (=7,6 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps von 120 Euro notiert. Die Aktie kann sogar um 11,61 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite in Gefahr gerät. Notiert Siemens am Bewertungstag unterhalb des Caps von 120 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Kurs der Siemens-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de