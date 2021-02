Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen europäischen Handel zugelegt. Nachdem sie in den vergangenen beiden Handelstagen noch stark zulegen konnten und die höchsten Stände seit etwa einem Jahr erreicht haben, ging es auch am Mittwoch weiter nach oben. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,95 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom gestrigen Dienstag ist das ein Plus ...

