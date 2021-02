Aus der aktuellen Ausgabe des kostenlosen Newsletters maydornsmeinung: Was bitteschön soll an GameStop gut sein? Die Aktie ist gestern an der Wallstreet um 60 Prozent auf 90 Dollar gefallen. Im Vergleich zum erst vor wenigen Tagen erreichten Rekordhoch (besser würde die Bezeichnung "Fantasiehoch" passen) von 483 Dollar belaufen sich die Verluste auf nunmehr gut 80 Prozent. Das finden die Käufer von GameStop alles andere als gut.Nicht wirklich gut lief es auch für die Hedgefonds, die mit GameStop ...

