Tesla nimmt ab sofort auch in Israel Bestellungen für das Model 3, Model S und Model X an. Die Auslieferungen des Model 3 sollen dort Ende März beginnen, die des Model S und X im vierten Quartal 2021. Die Preise sind niedriger als erwartet: Das Model 3 startet in Israel ab 169.990 Schekel, umgerechnet rund 43.000 Euro. Das Model S wird in Israel ab 319.990 Schekel (ca. 80.000 Euro) und das Model X ...

