Pfizer erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Der Pharmakonzern war der erste am Start mit einem fertigen und hochwirksamen Impfstoff und konnte diesen Vorteil dennoch nicht voll für sich ausspielen. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal konnte nur um 12 % auf 11,7 Mrd. US-Dollar verbessert werden, was leicht über dem Durchschnitt der Analystenerwartungen lag, die im Schnitt auf 11,4 Mrd. US-Dollar getippt hatten. Ziel erreicht, aber mehr auch nicht.Die neue Umsatzprognose für 2021 kommt dagegen an der Wall Street gut an. Pfizer rechnet damit, dass allein der Covid-19-Impfstoff 15 Mrd. US-Dollar Umsatz hereinspülen wird. Pfizer hat mit dem Partner BioNTech eine Vereinbarung, dass die Kosten und Gewinne für den Covid-19-Impfstoff 50 / 50 geteilt werden. Insgesamt sieht man für den Konzern einen Umsatz im Bereich von 59,4 bis 61,4 Mrd. US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr vor.

