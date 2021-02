Märkte um 12: DAX erreicht Etappenziel - Neues Kaufsignal bei Daimler-Aktie

Der DAX hat sich am Mittwochmittag wieder ein Stück nach oben gearbeitet und notiert im Bereich der 13.900er-Marke. Wegen der starken Vorgaben von der Wall Street steht einem weiteren Kursanstieg nichts im Wege.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,7% 13.928 MDAX +0,5% 32.202 TecDAX +0,6% 3.501 SDAX +0,7% 15.682 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.619

Daimler-Aktie auf Zweieinhalb-Jahreshoch

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 22 Gewinner und acht Verlierer. Die größten Gewinner sind Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) und Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43).

Die Aktie von Daimler legt zeitweise um über zwei Prozent zu und notiert damit jetzt so hoch wie zuletzt im Juni 2018. Thema ist hier wieder die Zukunft der Nutzfahrzeugsparte von Daimler, die auf dem Prüfstand steht.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstagabend, könnte die Entscheidung über einen potenziellen Börsengang mit einem Minderheitsanteil bald fallen. Demnach soll dies am Mittwoch in einer Sitzung des Aufsichtsrats zum Thema gemacht werden. In diesem Punkt scheint es also offenbar nun voranzugehen.

MBB-Aktie vor neuem Rekordhoch

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von MBB (WKN: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4) im Blickpunkt. Die Papiere der Beteiligungsgesellschaft stehen kurz davor, auf einen neuen Rekordstand zu klettern. MBB vermeldete jüngst starke Zuwächse beim Umsatz und beim Gewinn für das Jahr 2020. Die eigene Prognose wurde dabei deutlich übertroffen.

