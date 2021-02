Die freenet AG will ihren Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von insgesamt 1,65 Euro je Aktie zahlen, davon 15 Cent als Sonderdividende.Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen die Dividende wegen der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt. Zudem will der Telekomkonzern bis zu 135 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.Im Rahmen des Rückkaufprogramms, das am 25. Februar beginnt und längstens bis zum 31. Dezember laufen wird, ...

