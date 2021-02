AllianzGI hat den Fonds Allianz China A Opportunities aufgelegt. Er stellt eine Erweiterung der bislang aus den Fonds Allianz China A-Shares und Allianz All China Equity bestehenden Produktfamilie dar und investiert in chinesische Festlandsaktien (sogenannte A-Aktien/A-Shares). Der Fonds wird von einem erfahrenen Portfolio-Managementteam bestehend aus Anthony Wong, Sunny Chung und Kevin You gemanagt.

