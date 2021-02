- Feste Zusagen von institutionellen und versierten Anlegern für eine Privatplatzierung im Wert von AUD 7,1 Millionen (vor Kosten)

- Umfasst bedeutende Unterstützung und Beteiligung des Luxemburger Ökoenergie-Fonds Thematica Future Mobility in Höhe von AUD 5 Millionen

- Der Erlös wird für die Weiterentwicklung des Projekts Cinovec und als allgemeines Betriebskapital verwendet und soll die Einführung strategischer institutioneller Investoren unterstützen, während das Unternehmen das Projekt hin zur endgültigen Investitionsentscheidung und vollständigen Finanzierung führt.

- Cinovec enthält die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa.

- Cinovec ist bis zur endgültigen Investitionsentscheidung mit derzeit ca. EUR 26,7 Millionen in der Projektgesellschaft voll finanziert.

- EMH hat die Absicht, sich zu einem der Produzenten von Lithiumhydroxid und Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß in Europa zu entwickeln.

- Cinovec befindet sich im Umkreis von 250 km von einer großen Zahl bestehender oder anvisierter Endbenutzer von Lithiumchemikalien in Batteriequalität.

3. Februar 2021 - European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, NASDAQ: ERPNF) ("European Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es erfolgreich feste Zusagen für eine Platzierung von ca. 6,45 Millionen CDIs zu einem Ausgabepreis von AUD 1,10 pro CDI für einen Erlös von insgesamt AUD 7,1 Millionen (vor Kosten) (Platzierung) erhalten hat. Die Platzierung wurde gut unterstützt, insbesondere von Thematica Future Mobility, einem Ökoenergie-Fonds mit Sitz in Luxemburg.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Ressource in Europa, und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Keith Coughlan, der Executive Chairman von European Metals, erklärte dazu wie folgt: "Wir freuen uns sehr über diese Kapitalbeschaffung zum jetzigen Zeitpunkt und über die neuen wichtigen Investoren in unserem Aktionärsbuch; wir sind davon überzeugt, dass diese bei unserem Übergang in die vollständige Projektfinanzierung für das Unternehmen sehr wertvoll sein werden. Insbesondere freuen wir uns sehr, Thematica Future Mobility in unserem Unternehmen zu begrüßen. Thematica ist ein Anleger mit Sitz in Luxemburg mit Spezialisierung auf die Elektrofahrzeug-Lieferkette. Als solcher ist sich Thematica der einzigartigen Chance bewusst, welche die Investitionen in das Projekt Cinovec vor dem Hintergrund einer bisher beispiellosen Unterstützung durch die EU darstellt."

Ein Vertreter von Thematica äußerte sich dazu wie folgt: "Aufgrund des starken Wachstums des Elektrofahrzeugabsatzes in Europa und der Zunahme der nationalen Batteriezellenproduktion ist in Zukunft eine umfangreiche Belieferung mit Lithium erforderlich. Die Europäische Rohstoffallianz (European Raw Material Alliance, ERMA) hat ihre Absicht bekundet, 80 % des Lithiums lokal beschaffen zu lassen. Wir sehen, dass European Metals Holdings, das Anfang 2022 nach Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie eine endgültige Investitionsentscheidung erreichen dürfte, einer der ersten Produzenten von Lithiumchemikalien in Batteriequalität auf dem Kontinent sein wird und angesichts seiner umfassenden Ressource einen bedeutenden Beitrag zum Ziel der ERMA leisten kann."

Über Thematica

Thematica Future Mobility ist ein in Luxemburg ansässiger OGAW-Fonds, der Unternehmen zugänglich ist, die sich auf den Übergang zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Verkehrs- und Energiespeicherlösungen fokussieren oder substantiell von diesen profitieren. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Weitere Informationen erhalten Sie über www.thematicafunds.com.

Im Rahmen der Platzierung wird das Unternehmen gemäß seinem bestehenden Platzierungsvolumen gemäß Notierungsvorschrift 7.1 der ASX 6.454.545 CDI ausgeben. Der Preis der Platzierung stellt einen Nachlass von 5 % auf den Schlusskurs der Wertpapiere des Unternehmens an der ASX vom 2. Februar 2021 von $ 1,16 pro Aktie und eine Prämie von 1,8 % auf den 5-Tages-VWAP von $ 1,084 pro Aktie dar.

Diese Mitteilung wurde vom Board genehmigt.

WEBSEITE

Eine Kopie dieser Pressemeldung erhalten Sie auf der Website des Unternehmens: www.europeanmet.com.

Anfragen:

European Metals Holdings Limited

Keith Coughlan, Executive Chairman

Tel: +61 (0) 419 996 333

E-Mail: keith@europeanmet.com

Kiran Morzaria, Non-Executive Director

Tel: +44 (0) 20 7440 0647

Dennis Wilkins, Company Secretary

Tel: +61 (0) 417 945 049

E-Mail: dennis@europeanmet.com

WH Ireland Ltd (Nomad & Joint Broker)

James Joyce/James Sinclair-Ford (Corporate Finance)

Harry Ansell/Jasper Berry (Broking)

Tel: +44 (0) 20 7220 1666

Shard Capital (Joint Broker)

Damon Heath

Erik Woolgar

Tel: +44 (0) 20 7186 9950

Blytheweigh (Financial PR - UK)

Tim Blythe

Megan Ray

Tel: +44 (0) 20 7138 3222

Chapter 1 Advisors (Financial PR - Aus)

David Tasker

Tel: +61 (0) 433 112 936

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55498Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55498&tr=1



