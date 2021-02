Das Bundeskabinett hat neue Vorgaben für erneuerbare Energien im Verkehrssektor beschlossen. So soll deren Anteil im Verkehrsbereich bis 2030 auf 28 Prozent angehoben werden. Einige Punkte des Beschlusses waren bereits vorab bekannt geworden und sind auch noch in der finalen Fassung enthalten. Der direkte Einsatz von Strom in Elektroautos wird wie vorab durchgesickert mit einer dreifachen Anrechnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...