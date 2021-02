(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.02.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter, bleiben aber weiterhin auf einem hohen Niveau. An den Aktienmärkten geht es für BASF und Bayer nach oben. Mais hat kürzliche das höchste Niveau seit mehr als sieben Jahren erreicht. Das hohe Kursniveau kann im elektronischen Handel aber nicht verteidigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...