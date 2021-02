Den heutigen Handelstag beginnt freenet mit einem kräftigen Anstieg. So schießt die Aktie um rund sieben Prozent nach vorne. Damit verteuert sich das Papier auf nun 18,69 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...