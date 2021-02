Die Zukunft der Stahlsparte steht bei ThyssenKrupp weiter im Fokus. Doch auch sonst hat der Konzern viele Baustellen. Am Freitag steht nun die wichtige Hauptversammlung an. Die Konzernführung wird dann eine tragfähige Strategie für die zukünftige Ausrichtung präsentieren müssen - zumal der Druck von Seiten der Aktionäre weiter zunimmt."Die zukünftige Strategie von ThyssenKrupp ist eher eine Black-Box als ein Fels in der Brandung. Die Zukunft des Stahls ist ungewiss, Ausbaupläne der Zukunftstechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...