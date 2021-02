Rasant, rasant, was da FlatexDegiro gerade hinlegt: Muhamad Said Chahrour, CFO bei FlatexDegiro ist bester Stimmung und spricht in einem von Montega organisierten Round Table mit Blick auf den Januar von einem "bärenstarken Monat". Der Online-Broker FlatexDegiro hat mit knapp 140.000 im Januar mehr Kunden gewonnen als im gesamten Jahr 2019. Die Börse feiert. Kann sich der Aufwärtstrend fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...