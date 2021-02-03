DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 3X8 US01883M1018 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 3X8 US01883M1018 BAW/UFN
ALLIANZGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de