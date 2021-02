Vancouver, British Columbia, Kanada, 3. Februar 2021, Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTC: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Pläne für die Exploration 2021 im 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet des Unternehmens im Distrikt Klondike in der Nähe von Dawson City, Yukon, sowie den aktuellen Stand zum Unternehmen und zur Exploration zu melden.

Explorationsprogramm 2021

Das Unternehmen plant ein Explorationsbohrprogramm 2021 mit anfänglich 6.000 Metern, das zu Beginn des 2. Quartals 2021 beginnen soll; die Arbeiten sollen zu einer ersten Mineralressourcenschätzung bis zum 2. Quartal 2022 führen.

Die Ziele des Explorationsprogramms 2021 werden nachstehend zusammengefasst:

- Durchführung weiterer oberflächennaher Probebohrungen im zentralen Teil der Zone Lone Star zur Unterstützung der für 2022 geplanten ersten Mineralressourcenschätzung;

- Probebohrungen im Osten und Westen der Zone Lone Star über die bisher identifizierten 3,5 km Länge der Goldmineralisierung sowie Bohrungen unterhalb des zentralen Teils für Erweiterungen der Goldmineralisierung in der Tiefe;

- Durchführung oberflächennaher Probebohrungen im zentralen Teil der Zone Stander mit dem Ziel einer ersten Mineralressourcenschätzung;

- Durchführung von Erkundungsprobebohrungen in den ‚neuen' Zielgebieten Gold Run und Virgin im Rahmen eines ‚Pipeline'-Programms zur Evaluierung und weiteren Erschließung ausgewählter Goldmineralisierungsgebiete, von denen im Konzessionsgebiet des Distrikts Klondike zahlreiche vorhanden sind.

Peter Tallman, der CEO von Klondike Gold, merkte dazu an: "Obwohl neue Covid-19-Maßnahmen in der gesamten Branche die Verarbeitung unserer Bohrergebnisse von 2020 verlangsamt haben, ist die Planung für 2021 schon weit fortgeschritten. Die Explorationsbohrziele Virgin und Gold Run haben sich aus unserer regionalen Exploration ergeben und sind im Umfang mit den Zonen Lone Star oder Stander vergleichbar. Unser Team freut sich darauf, in diesen Gebieten mit den Probebohrungen anzufangen, um das distriktweite Potenzial des Gebiets nachzuweisen. Außerdem werden wir mit den tieferen Bohrungen, die für die Zone Lone Star unterhalb der bekannten Goldhülle geplant sind, potenzielle Erweiterungen der Mineralisierung dieser Zone in der Tiefe prüfen. Wir freuen uns auf produktive und konstruktive Arbeitsergebnisse in diesem Jahr."

Abbildung 1: Lageplan der Zielgebiete für die geplanten Bohrungen 2021.

Unternehmens-Highlights 2020:

Im Jahr 2020 beschaffte das Unternehmen mehr als $ 5 Millionen; dies umfasst eine wichtige Beteiligung von großen unterstützenden Aktionären und Mineralressourcenfonds. Das Unternehmen verfügt zu Beginn des Jahres 2021 über eine gute Liquidität von $ 3,2 Millionen.

Ferner hat das Unternehmen als zehnprozentige Produktionslizenzgebühr aus dem Konzessionsgebiet Upper Eldorado Placer 50 Unzen Rohgold von Dulac Mining erhalten; dies entspricht netto insgesamt 35,8 Unzen Feingold und 11 Unzen Feinsilber.

Das Unternehmen hat acht neue Seifenprospektions-Pachtgebiete lokalisiert und acht neue Seifenfelder abgesteckt, die an das Konzessionsgebiet Upper Eldorado Placer von Dulac angrenzen. Einschließlich des Pachtgebiets von Dulac Mining mit 3,2 Quadratkilometern verfügt Klondike Gold inzwischen über zusammenhängende Seifengold-Titel mit einer Fläche von 10,6 Quadratkilometern entlang Upper Eldorado Creek.

Außerdem hat das Unternehmen seine alten Mineralkonzessionsgebiete in British Columbia an Ximen Mining Corp. ("Ximen") für $ 100.000 in bar, 1.000.000 Stammaktien von Ximen und 1.000.000 Aktienkauf-Warrants von Ximen verkauft.

Wichtigste Daten zur Exploration 2020:

Im Laufe der Explorationssaison 2020 führte das Unternehmen vier Bohrphasen mit 52 fertig gestellten Bohrlöchern über insgesamt 4.055 Meter durch. Die Bohrergebnisse aus der Phase 1 im Zielgebiet der Zone Lone Star wurden am 30. Juli 2020 gemeldet. Die Bohrergebnisse aus den Phasen 2 und 3 im Zielgebiet der Zone Stander wurden am 18. August 2020 veröffentlicht.

Die Bohrergebnisse für 30 Bohrlöcher aus dem Phase-4-Programm 2020 des Unternehmens zur Erkundung der Zone Lone Star stehen noch aus und sollten im 1. Quartal 2021 eingehen. Nach Eingang werden diese sobald wie möglich veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Phase-1-Bohrlöcher in der Zone Lone Star umfassen Bohrloch LS20-339, in dem 0,94 g/t Au über 34,0 Meter durchteuft wurden, und Bohrloch LS20-340 mit 5,82 g/t Au über 5,0 Meter. In beiden Abschnitten wurde die Goldmineralisierung erfolgreich in Richtung Süden erweitert. In LS20-337 und LS20-338 wurden typische breite Mächtigkeiten der Goldmineralisierung der Zone Lone Star mit 1,07 g/t Au über 61,1 Meter bzw. 0,8 g/t Au über 49,07 Meter, beginnend ab der Oberfläche, durchteuft.

Die Ergebnisse der Phase-2- und Phase-3-Bohrlöcher aus der Zone Stander umfassen Bohrloch EC20-350 mit 7,57 g/t Au über 10,5 Meter ab 48,0 Metern innerhalb einer größeren Hülle mit 3,93 g/t Au über 21,0 Meter ab 46,0 Metern; dies stellt einen Step-out-Abschnitt unter den bisher besten Ergebnisse der Zone Stander dar.

Überprüfung durch qualifizierte Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration bei Klondike Gold Corp. und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 überprüft und genehmigt.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation gehört.

Für KLONDIKE GOLD CORP.

"Peter Tallman"

President & CEO

(604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

mailto:ir-europe@klondikegoldcorp.com

