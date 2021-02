Die Aktien des Dialysekonzerns FMC haben sich am Mittwoch nach dem heftigen Kursrutsch am Vortag stabilisiert.Fresenius Medical Care, die Dialysetochter der Fresenius-Gruppe, wird für 2020 "eine Dividende vorschlagen im Rahmen unserer üblichen Dividendenpolitik", sagte FMC-CEO Rice Powell während einer Investorenpräsentation.Für 2019 hatte FMC eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie ausgeschüttet, ein Jahr zuvor waren es 1,17 Euro.FMC hatte am Dienstag den Kapitalmarkt ...

