Der neue Wurf der Ratepay-Gründerin sammelt eine millionenstarke Seed-Finanzierung ein. Der Venture-Arm der Volksbanken und Szene-Größen investieren in Banxware. Marktplatzhändlern Kredite anbieten - das macht das neue Fintech-Startup der bekannten Gründerin Miriam Wohlfarth. Seit dem letzten Jahr ist das Berliner Startup Banxware aktiv und bietet Händlern schnelle Online-Kredite an. Erste Medienberichte um das junge Startup gab es, weil das Fintech in Wirecard seinen ersten Bankpartner finden wollte - bis der Skandal um das einstige Dax-30-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...