Das zweite Rekordquartal in Folge, in dem Umsatz, Vorsteuerergebnis und Nettoergebnis Rekordhöhen verzeichneten

Konzernumsatz steigt im Jahresvergleich um 22 auf 17,2 Mrd. USD

Das Quartalsergebnis vor Steuern (Pre-Tax Income, PTI) von 591 Mio. USD liegt um 52 über dem Vorjahreswert

Nettogewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um 53 auf 395 Mio. USD

Alle Kerngeschäfte erzielten sowohl ein Umsatz- als auch ein Ergebniswachstum gegenüber dem Vorjahr

Kündigt organisatorische Änderungen der Gruppe an, um die dienstleistungsorientierte Wachstumsstrategie und -transformation voranzutreiben

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (PINK SHEETS: LNVGY) hat heute einen Konzernumsatz für das dritte Quartal in Rekordhöhe bekannt gegeben. Er lag bei 17,2 Mrd. USD, was einer Steigerung von 22 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war das zweite Rekordquartal in Folge, das von einem starken Wachstum in allen Kerngeschäftsgruppen sowie im Transformationsgeschäft des Unternehmens vorangetrieben wurde. Der Gewinn stellte ebenfalls neue Rekorde auf: Der Vorsteuergewinn im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 52 auf 591 Mio. USD, während der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 53 auf 395 Mio. USD stieg. Das anhaltende Wachstum von Lenovo wurde durch das innovative Produktportfolio des Unternehmens gefördert, das sich schnell an die Arbeits-, Lern- und Spielkultur einer sich schnell verändernden Welt anpasst, während Transformationsinvestitionen weiterhin neue langfristige Wachstumschancen eröffnen.

Der unverwässerte Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal betrug 3,31 US-Cent bzw. 25,66 HK-Cent.

"Die Lieferung eines weiteren Rekordquartals spiegelt unser innovatives Produktportfolio und unsere operative Exzellenz wider, die das Wachstum in allen Geschäftsbereichen vorangetrieben haben", sagte Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. "2020 war eindeutig ein herausforderndes Jahr, das bemerkenswerte Veränderungen in unserer Welt mit sich brachte. Lenovo reagierte jedoch schnell auf den sich ändernden Markt, der von neuen Arbeits- und Lifestyle-Trends angetrieben wurde, und lieferte starke Ergebnisse. Sobald wir die Ergebnisse unserer Transformationsinvestitionen sehen, werden wir weiter in Technologie und Innovation investieren, intelligente Transformationen in verschiedenen Branchen vorantreiben und nachhaltiges Wachstum schaffen."

Geschäftsprognose

Die Herausforderungen des Jahres 2020 setzen sich in unterschiedlichem Maße bis ins neue Jahr fort. Dazu gehören anhaltende geopolitische Unsicherheiten, Lieferengpässe bei Komponenten aufgrund der starken Nachfrage und die globale COVID-19-Pandemie. Dennoch bleiben die Aussichten für 2021 als globales Unternehmen, das in 180 Märkten tätig ist und weltweit mehr als 30 Produktionsstätten hat, positiv. Die neue globale Norm für Arbeit, Lernen und Spielen von zu Hause aus wird weiterhin langfristige und nachhaltige Wachstumstrends bei der Gerätenachfrage und den Cloud-/Infrastrukturanforderungen vorantreiben.

Überblick über die Geschäftsbereiche

Die Intelligent Devices Group (IDG) von Lenovo führt weiterhin das Wachstum der Gruppe an, wobei die PC and Smart Devices Group (PCSD) ein weiteres historisches Quartal liefert. Der Umsatz von 14 Mrd. USD, ein Anstieg von 27 gegenüber dem Vorjahr, ging einher mit einem Anstieg des PTI um 35 gegenüber dem Vorjahr auf 925 Mio. USD und einer Rekordgewinnmarge von 6,6 %. Die Ergebnisse des Quartals wurden durch die operative Exzellenz von Lenovo angetrieben, die die wachsende Nachfrage auf der ganzen Welt erfasste, und durch ein innovatives Produktportfolio, das sich schnell an die sich ändernden Anforderungen des Kundenarbeitens, Lernens und Spielens von zu Hause aus anpasste. Die Fokussierung auf Innovations- und wachstumsstarke Segmente trug dazu bei, Lenovos Vorsprung als Nummer 1 bei PCs mit einem Rekordmarktanteil von 25,3 weltweit auszubauen. Alle Regionen entwickelten sich stark. Nordamerika erreicht ein Volumenwachstum von 60 gegenüber dem Vorjahr, EMEA wird zum ersten Mal die Nummer 1 nach Marktanteilen, der asiatisch-pazifische Raum verbessert die Rentabilität auf einen neuen Rekord und China erhöht seine Lieferungen um 30 gegenüber dem Vorjahr. Der Konzern sieht das Wachstum des PC-Marktes gegenüber dem Vorjahr als eine langfristige Veränderung des Technologiesektors, die weit über die Pandemie hinaus nachhaltig ist. Die neuesten Daten von IDC bestätigten, dass der Gesamtmarkt im Jahr 2020 300 Millionen Einheiten überschritten hat, was auf ein starkes Kalenderjahr im vierten Quartal zurückzuführen ist. Dies bekräftigt die Ansicht von Lenovo, dass die Lifestyle-Trends von Arbeit, Lernen und Spielen von zu Hause aus "ein Gerät pro Person" antreiben und die Nachfrage nach PCs, Tablets und intelligenten Geräten langfristig weiter steigern werden. Lenovo wird sich weiterhin auf eine Kombination aus Innovationen zur Erfassung der neuen Kundenbedürfnisse und operativer Exzellenz konzentrieren, um diese künftig starke Nachfrage zu erfassen.

Die zweite Geschäftseinheit von IDG, die Mobile Business Group (MBG) erzielte im Jahresvergleich ein zweistelliges Umsatzwachstum und erholte sich von den Auswirkungen von COVID-19, indem sie nicht nur die Rentabilität wieder erlangte, sondern auch die höchste Profitabilität seit der Übernahme des Motorola-Geschäfts erzielte. Die solide Leistung in Latein- und Nordamerika unterstützte die rasche Expansion in Europa und Asien, wo dank erweiterter Carrier-Beziehungen und eines stärkeren Produktmix ein starkes zweistelliges und dreistelliges Wachstum zu verzeichnen war. Das Unternehmen wird sein umfassendes Produktportfolio und die 5G-Innovation weiterhin nutzen, um zukünftiges profitables Wachstum zu fördern.

Die Data Center Group (DCG) erzielte dank des allgemeinen Wachstums einen Rekordumsatz von 1,63 Milliarden USD und verbesserte die Rentabilität gegenüber dem Vorjahr um fast einen Punkt. Die Segmente Cloud Service Providers und Unternehmen/KMU erzielten ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr mit einer Prämie für den Markt. Unternehmen/KMU erzielten einen Umsatz von 1 Milliarde USD, den höchsten Wert seit über drei Jahren, während Storage einen Rekordumsatz erzielte und den Markt um 11 Punkte übertraf. Der Umsatz mit softwaredefinierter Infrastruktur und Services erreichte ebenfalls einen neuen Rekord. Das TruScale Private Cloud Infrastructure-as-a-Service von Lenovo in Kombination mit der HANA Enterprise Cloud von SAP wurde gut angenommen und generiert eine starke Nachfragepipeline, während das Unternehmen seine führende Position bei TOP500-Supercomputern ausbaute. Mit Blick auf die Zukunft werden wir die wachsende Nachfrage nach Hybrid Clouds und IT-Infrastrukturen erfassen und weiterhin mit einer Marktprämie wachsen und gleichzeitig die Rentabilität verbessern.

Das Geschäft mit intelligenter Transformation von Lenovo machte weiterhin starke Fortschritte, da der Gesamtumsatz mit Software und Services* um fast 36 auf einen neuen Rekordwert von fast 1,4 Mrd. USD stieg über 8 des gesamten Konzernumsatzes. Der Umsatz* mit Attached Services, Managed Services und Solution Services stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 26 %, 73 bzw. 49 %, während Device-as-a-Service ein hohes zweistelliges Wachstum von (74 %) gegenüber dem Vorjahr erzielte. Darüber hinaus stieg der E-Commerce-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 45 und stellte weiterhin neue Rekorde auf. Diese herausragenden Ergebnisse zeigen die Bedeutung von Intelligent Transformation als langfristigen Wachstumskatalysator für den Konzern. Mit Blick auf die Zukunft sieht der Konzern Möglichkeiten, seine Erfahrungen und Fähigkeiten zu nutzen, um intelligente Fertigungs-, Bildungs- und Gesundheitslösungen aufzubauen.

Neue Organisationsstruktur für das Geschäftsjahr 21/22

Lenovo kündigt heute auch eine neue Organisationsstruktur an, mit der die serviceorientierten Wachstumschancen des Konzerns genutzt werden sollen. Mit Wirkung zum 1.April 2021 wird Lenovo Service- und Lösungsteams und -fähigkeiten aus dem gesamten Unternehmen zu einer dedizierten Organisation zusammenführen der neuen Solutions Services Group (SSG). SSG wird die Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben, indem es inkrementelle Geschäfte in intelligenten Branchen, angeschlossenen Diensten, verwalteten Diensten und unseren "as a Service-Angeboten" einschließlich DaaS und Truscale abwickelt.

Damit wird das Geschäft von Lenovo in drei Hauptgeschäftsgruppen gegliedert, die auf die 3S-Strategie des Unternehmens für Smart IoT, Smart Infrastructure und Smart Verticals ausgerichtet sind, nämlich IDG (Intelligent Devices Group) mit Schwerpunkt auf Smart IoT; ISG (Infrastructure Solutions Group, umbenannt in DCG, Data Center Group) mit Schwerpunkt auf intelligenter Infrastruktur; und SSG mit Schwerpunkt auf Smart Verticals Services. IDG wird weltweit von Luca Rossi (derzeit SVP President von PCSD für EMEA und Lateinamerika) geleitet. ISG wird weiterhin weltweit von Kirk Skaugen geleitet. Die neu gegründete globale Lenovo Solutions Services Group (SSG) wird von Ken Wong (derzeit SVP President von PCSD im asiatisch-pazifischen Raum) geleitet.

Darüber hinaus werden die Vertriebsorganisationen von Lenovo in Märkten auf der ganzen Welt in eine chinesische GEO und eine internationale Vertriebsorganisation unter der Leitung von Liu Jun (derzeit EVP President von IDG in China) und Matt Zielinski (derzeit SVP President von PCSD in Nordamerika) aufgeteilt, um größere Synergien und Effizienz zwischen den Unternehmensgruppen zu erzielen. Alle oben genannten fünf Führer werden direkt an Yuanqing Yang berichten und im Lenovo Executive Committee (LEC) sitzen.

Gianfranco Lanci, Corporate President und COO von Lenovo, hat ebenfalls angekündigt, im September 2021 aus dem Unternehmen auszusteigen. Bis dahin wird er weiterhin als President und Chief Operating Officer der Lenovo Group tätig sein und für die weltweiten Geschäftsaktivitäten von Lenovo in allen Geschäftsgruppen und im Vertrieb verantwortlich sein.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein 50 Mrd. USD schweres Fortune-Global-500-Unternehmen mit 63.000 Mitarbeitern, das in 180 Märkten weltweit tätig ist. Wir konzentrieren uns auf eine mutige Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, und entwickeln bahnbrechende neue Technologien, die eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft schaffen. Indem wir das weltweit umfassendste Portfolio mit intelligenten Geräten und intelligenter Infrastruktur konzipieren, entwickeln und aufbauen, stehen wir an der Spitze der intelligenten Transformation, sodass wir Millionen von Kunden auf der ganzen Welt bessere Erfahrungen und Möglichkeiten bieten können. Wenn Sie mehr herausfinden möchten, gehen Sie auf https://www.lenovo.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder Weibo und lesen Sie die neuesten Mitteilungen auf unserem StoryHub.

AUSZUG AUS DER BILANZ Für das dritte Quartal zum 31. Dezember 2020 (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie)

Drittes Quartal 20/21

Drittes Quartal 19/20

Änderung Jahresvergleich Umsatz 17.245 14.103 22 Bruttogewinn 2.786 2.265 23 Bruttogewinnmarge 16,2 16,1 % 0,1 Punkte Betriebsaufwendungen (2.085) (1.777) 17 Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 12,1 12,6 (0,5) Punkte Betriebsergebnis 701 488 44 Sonstige betriebsfremde Aufwendungen netto (110) (98) 12 Ergebnis vor Steuern 591 390 52 Besteuerung (160) (85) 89 Gewinn im Zeitraum 431 305 41 Minderheitsanteile (36) (47) (23) Aktionären zuzurechnender Gewinn 395 258 53 Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 3,31 2,16 1,15 Verwässert 3,08 2,07 1,01

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

