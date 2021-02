DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Februar (vorläufige Fassung)

=== 06:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis, Göteborg *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK; 13:00 Analysten- Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Rational AG, Jahresergebnis, Landsberg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Wien *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungs- runde sowie Update zum Geschäftsjahr 2020 (08:30 Telefonkonferenz), Hannover *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 4Q, Koblenz 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 4Q (10:00 Telefonkonferenz), Stockholm *** 09:20 DE/Auto1 Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -6,1% gg Vm *** 12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: k.A. zuvor: 895 Mrd GBP 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -2,8% gg Vq 3. Quartal: +4,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 3. Quartal: -6,6% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 830.000 zuvor: 847.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der ULI Dallas-Forth Worth *** 22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue *** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York ===

