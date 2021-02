Mainz (ots) - Die ganze Vielfalt des Wintersports bietet "ZDF SPORTextra" einmal mehr am Wochenende von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Februar 2021 - live, online und in Zusammenfassungen. Darüber hinaus steht das Berliner Leichtathletik-Meeting ISTAF Indoor im Blickpunkt der Berichterstattung.Los geht es am Freitag, 5. Februar 2021, live ab 11.15 Uhr mit dem Weltcup-Super-G der Herren auf der legendären Kandahar-Strecke in Garmisch-Partenkirchen. Direkt im Anschluss folgt die Übertragung des Zweierbob-Rennens der Frauen bei der Bob-WM im sächsischen Altenberg. Skisprung- und Leichtathletik-Fans können sich auf die Weltcups in Hinzenbach (Frauen,13.30 Uhr) und Klingenthal (Männer,17.30 Uhr) sowie auf das ISTAF-Hallenmeeting (17.20 Uhr) in Berlin freuen - jeweils im ZDF-Livestream.In den langen Sport-Sendestrecken im ZDF-Hauptprogramm am Samstag, 6. Februar, und Sonntag, 7. Februar 2021, gibt es Wintersport total sowie Zusammenfassungen vom Berliner Leichtathletik-Hallenmeeting und des Eishockey-Budesligaspiels von Freitag, Düsseldorfer EG gegen die Krefeld Pinguine. Zu den Höhepunkten des Programms zählen unter anderem das Kandahar-Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen, die Skisprung- und NoKo-Wettbewerbe in Klingenthal, das Rodel-Weltcup-Finale in St. Moritz und die Bob-WM in Altenberg. An beiden Tagen führt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein durch das Programm.Die ZDF-Sportübertragungen in der Übersicht:Freitag, 5. Februar 202111.15 Uhr bis 13.00 Uhr "ZDF SPORTextra": Ski alpin Super-G Männer, Garmisch-Partenkirchen; Zweierbob Frauen, Bob-WM Altenberg.Livestream auf zdfsport.de:13.30 Uhr: Skispringen Frauen, Hinzenbach/Österreich17.20 Uhr: Leichtathletik ISTAF, Berlin17.30 Uhr: Skispringen Männer, KlingenthalSamstag, 6. Februar 20219.00 bis 17.00 Uhr: "ZDF SPORTextra": Nordische Kombination und Skispringen, Klingenthal; ISTAF Berlin Zusammenfassung; Eishockey DEL: Düsseldorfer EG gegen Krefeld Pinguine (von Freitag); Rodel-Weltcup-Finale, St. Moritz/Schweiz; Ski alpin Kandahar-Abfahrt, Garmisch-Partenkirchen; Bob-WM, Altenberg; Skispringen Frauen; Hinzenbach/Österreich; Snowboard-Weltcup, Bannoye/Russland.Sonntag, 7. Februar 202111.05 bis 17.00 Uhr: "ZDF SPORTextra": Nordische Kombination, Klingenthal; Rodel-Weltcup-Finale, St. Moritz/Schweiz; Skispringen Frauen, Hinzenbach/Österreich; Snowboard-Weltcup, Bannoye/Russland; Skispringen Männer, Klingenthal; Bob-WM, Altenberg.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wintersportsaison-20202021-im-zdf/"ZDFsport" in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4829420