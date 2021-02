Alle drei Monate aufs Neue hat die Berichtssaison die Börsen im Griff. Am Anfang des Jahres kommen zu den Quartalszahlen häufig auch die Kennzahlen für das Gesamtjahr auf den Tisch. Besonders ins Augenmerk rücken die US-Tech-Giganten wie Apple, Facebook, Amazon, Google und Co.Die Corona-Krise ist noch lange nicht vom Tisch. Doch besonders die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen konnten oft vom Hype rund um Home-Office und Co. profitieren. So haben sich die Änderungen in den einzelnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...