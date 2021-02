(shareribs.com) New York 03.02.2021 - Der Anbieter von pflanzlichen Fleischalternativen Impossible Foods hat die Preise für seine Produkte erneut gesenkt und setzt damit den Wettbewerber Beyond Meat unter Druck. Impossible Foods und Beyond Meat gehören zu den Schwergewichten in der Branche der Anbieter von Fleischalternativen. Die Konsumenten zeigen ein wachsendes Interesse an den Produkten, da auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...