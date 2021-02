DJ IPO/Daimler will Lkw-Geschäft an die Börse bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will das Lkw-Geschäft an die Börse bringen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll ein Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts geprüft und mit den Vorbereitungen für eine eigenständige Börsennotierung begonnen werden. Als Folge des Spin-off würde ein wesentlicher Mehrheitsanteil von Daimler Truck mit dem Ziel einer Dekonsolidierung an die Daimler-Aktionäre übertragen werden.

Die Maßnahme habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, so Daimler weiter. Daimler Truck werde über ein "vollständig unabhängiges Management und eine eigenständige Corporate Governance-Struktur" verfügen.

Über eine mögliche Ausgliederung des Lkw-Geschäfts des Stuttgarter Konzerns und eine später Börsennotierung wird seit Jahren spekuliert. Daimler ist im Geschäft mit Lkw Weltmarktführer mit einer starken Präsenz in den wichtigen Absatzregionen rund um den Globus.

