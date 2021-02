In den kommenden Jahren verlieren mit Eylea und Xarelto zwei Top-Seller von Bayer sukzessive den Patentschutz. Den Leverkusenern drohen dann Umsatzeinbußen durch günstigere Nachahmerpräparate. Um das zu kompensieren, baut Bayer die Pipeline mit neuen Hoffnungsträgern aus. Einer davon ist das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa, welches nun auch in China die Zulassung erhalten hat.Nubeqa (Darolutamid) wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharma-Unternehmen Orion entwickelt und ist bereits in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...