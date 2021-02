Die Chipbranche boomt. PVA TePla gilt in Finanzkreisen als Profiteur des Booms. Hintergrund: In den Kristallzuchtanlagen der Hessen wachsen Silizium-Monokristalle heran, das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter. PVA TePla liefert damit die viel zitierten Schaufeln für den Chip-Boom.Als einer der führenden Zulieferer gibt es bei PVA Tepla mehrere Impulsgeber: Zum einen profitieren die Hessen von den zyklischen Kapazitätserweiterungen in der Halbleiterindustrie. Zum anderen will China, einer der ...

