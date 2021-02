DJ Deutschland und Frankreich starten Förderaufruf für KI-Projekte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit gemeinsamen Innovationsprojekten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) wollen Deutschland und Frankreich ihre enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der KI vertiefen. Im Rahmen eines neuen Förderaufrufs stellen beide Länder Fördermittel in Höhe von jeweils 10 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren zu Verfügung, wie das Bundeswirtschaftsministerium bekanntgab. Projektvorschläge können demnach bis zum 29. April 2021 eingereicht werden.

"Frankreich und Deutschland wollen ein Impulsgeber für Künstliche Intelligenz in Europa sein", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Mit der gemeinsamen Förderung wolle man das europäische KI-Ökosystem stärken und in konkreten Projekten wichtige technologische Fragestellungen gemeinsam angehen. Im internationalen Kampf um KI habe die Europäische Union sehr starke Ambitionen, erklärte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. "Sie will sich Weltklasse-Know-how aneignen, die besten Talente anziehen, Spitzentechnologien entwickeln und KI in Unternehmen, Verwaltungen und allen Gebieten verbreiten."

Der Ausbau des europäischen KI-Ökosystems soll den Angaben zufolge im Zentrum der gemeinsamen Projekte stehen. Ziel sei es, die wirtschaftliche Souveränität Europas zu stärken und die Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen. In den neuen KI-Innovationsprojekten würden Wissenschaft und Industrie zusammenarbeiten. Diese Projekte könnten zum Beispiel Anwendungen im Bereich der Nachhaltigkeit oder Verbesserungen im Gesundheitssektor zum Gegenstand haben. Grundlage bildeten KI-Technologien, die für Risikovorsorge, Krisenmanagement und Resilienz eingesetzt werden. Möglich seien auch Projekte, die sich mit Querschnittsfragen befassen, wie zum Beispiel der gemeinsamen Nutzung von Daten oder Dateninfrastrukturen.

