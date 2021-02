Nach mehreren vergeblichen Versuchen, den hartnäckigen Widerstand bei 60 Euro zu knacken hat die Daimler-Aktie am Mittwoch endlich das lang ersehnte Break geschafft. Rückenwind bekam das Papier durch den Beschluss, die Brummi-Sparte abzuspalten und bis Ende 2021 an die Börse zu bringen.Die Aktien von Daimler haben am Mittwoch mit einem Freudensprung auf die Entscheidung über die geplante Börsennotierung eines Mehrheitsanteils des Truck & Bus-Geschäfts reagiert. Die Papiere zogen am Nachmittag um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...