NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Telefonkonferenz mit der Finanzchefin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bezüglich des am Vortag bekanntgegebenen schwachen Ausblicks auf das Jahr müsse der Dialysekonzern für noch mehr Klarheit sorgen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ansonsten müsse der Markt wohl bis zur Bekanntgabe der Jahresergebnisse am 23. Februar warten, um den Einfluss der Covid-19-Krise auf die Geschäftszahlen in diesem und dem kommenden Jahr besser beurteilen zu können. Die Optimisten unter den FMC-Anlegern dürften von dieser Aussicht wohl enttäuscht sein./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 09:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

