Weltkrebstag 2021: "I am and I will"

Am 4. Februar findet der internationale Weltkrebstag, der "World Cancer Day 2021" statt. Das diesjährige Motto lautet ein weiteres Mal "Ich bin und ich werde" ("). Mit diesem Motto soll jeder Einzelne zum Nachdenken angeregt werden:

Wer bin ich und was werde ich anlässlich des Weltkrebstages zur Bekämpfung von Krebs tun? Durch das positive Handeln von allen Menschen soll das gemeinsame Ziel erreicht werden - die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Krebs bis 2030 um ein Drittel zu reduzieren.

Über den Weltkrebstag

Der Weltkrebstag wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist eine globale Initiative, die von der Union for International Cancer Control (UICC) geleitet wird.

Die Unterstützer des Weltkrebstages arbeiten gemeinsam daran, sich eine Welt vorzustellen und zu schaffen, in der Millionen von Krebstoten verhindert werden und der Zugang zu lebensrettender Krebsbehandlung und -pflege für alle gleich ist. Dies soll gelingen, indem das weltweite Bewusstsein für Krebs geschärft, die Aufklärung verbessert und zu persönlichem, kollektivenm und staatlichem Handeln angeregt wird.

Bildquelle: Word Cancer Day / UICC

Großes Programm

Jedes Jahr finden hierzu auf der ganzen Welt Hunderte von Aktivitäten und Veranstaltungen statt, bei denen Gemeinschaften, Organisationen und Einzelpersonen in Schulen, Unternehmen, Krankenhäusern, auf Marktplätzen, in Parks, Gemeindehäusern, an religiösen Stätten, auf der Straße und im Internet zusammenkommen, um das Bewusstsein für Krebs zu schärfen. Auch die Deutsche Krebshilfe ist mit von der Partie.

Was ist Krebs?

Krebs ist eine Krankheit, die auftritt, wenn Veränderungen in einer Gruppe normaler Zellen im Körper zu einem unkontrollierten, abnormalen Wachstum führen. Es bildet sich eine Geschwulst, die Tumor genannt wird. Dies trifft auf alle Krebsarten außer Leukämie (Blutkrebs) zu.

Wenn sie unbehandelt bleiben, können Tumore wachsen und sich in das umgebende normale Gewebe oder über den Blutkreislauf und das Lymphsystem in andere Teile des Körpers ausbreiten und das Verdauungs-, Nerven- und Kreislaufsystem beeinträchtigen oder Hormone freisetzen, die die Körperfunktionen beeinflussen können.

Bildquelle: National Cancer Institute

Krebs in Zahlen

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache weltweit. Die International Agency for Research on Cancer (IARC) schätzt, dass jeder fünfte Mann und jede sechste Frau weltweit im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken und jeder achte Mann und jede elfte Frau an ihrer Krankheit sterben wird.

