Bayer hofft nach langem Hin und Her eine Lösung für die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten gefunden zu haben - vor allem für den Umgang mit künftigen US-Klagen. Es sei eine entsprechende formelle Einigung mit den Klägeranwälten erreicht worden, die auch eine Zusage von bis zu zwei Milliarden US-Dollar beinhalte, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwochabend in Leverkusen mit. DER AKTIONÄR bleibt trotz des heutigen Kurshüpfers weiter skeptisch. Das Geld dafür hatte Bayer schon letztes ...

