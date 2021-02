Beide Unternehmen verbindet die Motivation, für alle Marktteilnehmer neues Wissen und innovative Lösungen für ein praxistaugliches und bezahlbares Gesundes Wohnen zu entwickeln. "Es geht uns bei der Partnerschaft mit Sentinel in erster Linie darum, das Bewusstsein der Menschen für ein gesünderes Wohnen zu schärfen", erläutert Zehnder Geschäftsführer Heiko Braun. "Und zwar durch eine wissenschaftlich fundierte und glaubwürdige Aufklärung und Information aller relevanter Interessensgruppen - vom Endkunden respektive privaten Bauherrn bis hin zu Fachhand-werkern, Planern und Architekten. Eine solch umfassende Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft hat in der Heizungs- und Klimabranche meines Wissens absoluten Pioniercharakter", so Braun.

Das Sentinel Haus Institut sei Markt- und Wissensführer bei Konzepten für geprüft gesündere Gebäude und habe ...

