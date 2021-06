München (ots) - gesund.de, die zentrale Gesundheitsplattform, wirbt mit einer breiten B2B-Kampagne in Print und Online um Aufmerksamkeit. Im Fokus stehen Apotheken, die sich ab sofort bei gesund.de registrieren können, aber auch alle weiteren Leistungserbringer der lokalen Gesundheitsversorgung.Die Kampagne soll die fast 19.000 Apotheken in Deutschland erreichen. Sie ist am 3. Juni mit Printanzeigen, Ads, Visuals und Social-Media-Posts (LinkedIn, Instagram und Facebook), die von der Agentur Avantgarde entworfen wurden, gestartet. Dabei wird der Slogan "Meine Apotheke ist gesund.de" in Varianten mit unterschiedlichen Apotheker-Testimonials ausgespielt. Als Testimonials konnten die Apothekerin Dr. Stephanie Röhm (ZENbra Apotheke, Köln) sowie die Apotheker Dr. Christian Fehske (Rathaus Apotheke, Hagen) und Stefan Stübler (Bad Apotheken, Bad Krozingen) gewonnen werden, die überzeugt davon sind, dass gesund.de der richtige Weg ist, um die Apotheken vor Ort und die lokale Gesundheitsversorgung zu stärken.Mit gesund.de entsteht die zentrale Gesundheitsplattform in Deutschland, die die Endverbraucher mit den Apotheken vor Ort, Ärzten und den weiteren Leistungserbringern vernetzt. Die Gesellschafter von gesund.de sind die starken Partner PHOENIX, NOVENTI, der Wort & Bild Verlag, BD Rowa und Sanacorp, die die B2B-Kampagne zusätzlich in ihren Kanälen Richtung Apotheken verlängern."Das Ziel unserer B2B-Kampagne ist es, die Aufmerksamkeit der deutschen Apotheker zu erlangen und sie für den Mehrwert unseres Angebots zu begeistern. Gemeinsam können wir so den Endverbrauchern eine gute Flächendeckung auch außerhalb der Metropolregionen bieten und gemeinsam die lokale Gesundheitsversorgung stärken. Seit dem Beginn des Vertriebs von gesund.de Anfang Mai haben sich bereits 3.800 Apotheken angeschlossen, die Zahl steigt täglich weiter. Das zeigt, wie stark die Zustimmung im Markt für unsere Plattform-Lösung ist. Dieses Momentum wollen wir nutzen und durch unsere Kampagne weiter an Fahrt zulegen", erläutert Dr. Sven Simons, einer der Geschäftsführer von gesund.de.gesund.de ist als B2B2C-Plattform konzipiert, die die deutschen Apotheken und die nahezu unzähligen weiteren Leistungserbringer des Gesundheitswesens vernetzt. Im Mittelpunkt von gesund.de steht der Endverbraucher und seine Bedürfnisse: Auf der zentralen Gesundheitsplattform kann er echte digitale Mehrwerte vom E-Rezept über die persönliche digitale Gesundheitsakte bis zur telemedizinischen Videosprechstunde nutzen. Die App für die Endverbraucher wird noch im zweiten Quartal dieses Jahres in die App-Stores kommen und kostenlos abrufbar sein.Über gesund.degesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzte und weitere Heilberufler zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für die lokalen Leistungserbringer gibt gesund.de eine Antwort auf die voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitsmarktes. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.dePressekontakt:Diane RiedelPressekontaktGfD Gesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155588/4934116