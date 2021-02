Westwing - Pullback in der Aktie des Online-Einrichtungs-Spezialisten als Einstiegschance nutzen!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: WEW ISIN: DE000A2N4H07

Rückblick: Westwing ist ein Internetvertrieb für Home & Living in Europa. Die Produktpallette umfasst Einrichtungsgegenstände wie Dekors, Accessoires, Textilien und Möbel für zuhause. Es werden sowohl Markenprodukte von Drittanbietern sowie Produkte von einem hauseigenen Label angeboten. Die Aktie ist ein Corona-Profiteur. Auf das Westwing-Papier hatten wir bereits im August letzten Jahres bei einem Kurs von rund 14 EUR hingewiesen.

Meinung: Wer nicht in Urlaub fährt, bestellt sich im Internet neue Möbel und Dekogegenstände um es sich in den eigenen 4 Wänden gemütlich zu machen. Westwing profitiert massiv von dieser Corona getriebenen Entwicklung. Nachdem das Unternehmen verkündete, dass der Umsatz im zweiten Quartal um rund 90% gesteigert werden konnte, gab es für die Aktie kein Halten mehr. Dies zeigt sich auch im weiteren Kursverlauf. Die Aktie ist in den letzten Monaten über den EMA`s 50 und 20 stetig nach oben gelaufen.

Chart vom 03.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 39.14 EUR







Setup: Für einen Long-Einstieg ist aus Chance/Risiko Überlegungen abzuwarten, bis der Kurs in den Bereich bei 37,50 bis 38 EUR zurückgesetzt hat. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter den EMA-20 gehen.

Meine Meinung zu Westwing ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in WEW