Bundesregierung stellt Fortschritte in Energie- und Klimapolitik fest

Die Bundesregierung hat Fortschritte bei der Umsetzung der Energiewende betont. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin den 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende, der den Stand der Umsetzung der Energiewende in den Berichtsjahren 2018 und 2019 darstellt, wie das Bundeswirtschaftsministerium erklärte. "Die Energiewende kommt in vielen Handlungsfeldern deutlich voran und liegt insgesamt auf Erfolgskurs", resümierte das Ministerium. Die erneuerbaren Energien trügen immer stärker zur Stromversorgung in Deutschland bei.

Draghi erhält Auftrag für Regierungsbildung in Italie

Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), ist offiziell vom italienischen Staatspräsidenten mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit beauftragt worden, um Italien aus seiner politischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krise zu führen. Die Finanzmärkte haben die Nominierung von Draghi bereits begrüßt, der als EZB-Präsident weithin für die Entschärfung der Euro-Staatsschuldenkrise im Jahr 2012 geschätzt wird, indem er versprach, "alles zu tun, was nötig ist", um den Euro zu retten.

Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 25. und 26. Februar

Die EU-Staats- und Regierungschefs halten am 25. und 26. Februar einen Sondergipfel ab. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch auf Twitter mitteilte, finden die Gespräche per Video-Konferenz statt. Am ersten Tag geht es demnach um die weitere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie, am zweiten Tag um Fragen von Sicherheit und Verteidigung sowie die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft der EU.

EU-Staaten verurteilen Haftstrafe gegen Nawalny als "politisch motiviert"

Vor dem Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau haben die Mitgliedstaaten die Haftstrafe gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny scharf kritisiert. Das Urteil von zwei Jahren und acht Monaten sei "inakzeptabel, da es politisch motiviert ist", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Die EU-Staaten wiederholten ihre Forderung nach einer "sofortigen und unbedingten Freilassung" Nawalnys, drohten aber nicht ausdrücklich mit Sanktionen.

Altmaier und Le Maire hoffen auf Lösung mit USA zu Digitalbesteuerung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Notwendigkeit einer gerechten Besteuerung von Digitalkonzernen betont und den Bereich als ein Feld benannt, auf dem mit der neuen US-Regierung über Lösungen verhandelt werden soll. "Es gibt offene Baustellen in den USA, das fängt an bei den Zöllen für Aluminium und Stahl, das geht weiter über Airbus/Boeing, und das geht weiter zu diesem digitalen Thema", sagte Altmaier per Videoschalte bei der Konferenz "Europe2021" von Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt und Wirtschaftswoche.

Deutschland und Frankreich starten Förderaufruf für KI-Projekte

Mit gemeinsamen Innovationsprojekten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) wollen Deutschland und Frankreich ihre enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der KI vertiefen. Im Rahmen eines neuen Förderaufrufs stellen beide Länder Fördermittel in Höhe von jeweils 10 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren zu Verfügung, wie das Bundeswirtschaftsministerium bekanntgab. Projektvorschläge können demnach bis zum 29. April 2021 eingereicht werden.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Januar 174.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Januar ihren Personalbestand stärker aufgestockt als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 174.000 Stellen. Analysten hatten lediglich ein Plus von 50.000 Jobs vorausgesagt. Im Dezember waren unter dem Strich 78.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, und damit 45.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Januar

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 58,7 (Vormonat: 57,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 57,0 prognostiziert.

Markit: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Januar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 58,3 von 54,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 57,1 vorhergesagt. Vorläufig war für Januar ein Wert von 57,5 ermittelt worden.

Auch USA beschließen Verlängerung von New-Start-Vertrag mit Russland

Nach Russland haben auch die USA eine Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start um weitere fünf Jahre beschlossen. Das gab US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Washington bekannt.

