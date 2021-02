Der Spieleentwickler Electronic Arts hat am gestrigen Dienstag die Zahlen zum dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vorgelegt: Dabei lag der Gewinn je Aktie über den Markterwartungen und auch der Umsatz zog spürbar an. An der Börse fiel die erste Reaktion auf die Zahlen jedoch verhalten aus. In den vergangenen drei Monaten hat Electronic Arts einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 211 Millionen Dollar oder 3,12 Dollar je Aktie erwirtschaftet und damit die Markterwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...