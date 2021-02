DJ Delivery Hero darf Woowa übernehmen - Wertberichtigung bis zu 1,4 Mrd EUR

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat von der koreanischen Kartellbehörde grünes Licht für das Joint Venture mit dem Betreiber der größten Essenslieferplattform Südkoreas erhalten, allerdings unter Bedingungen.

Delivery Hero muss seine südkoreanische Tochter Delivery Hero Korea LLC verkaufen. Zudem rechnet der Berliner Konzern aufgrund des Kursanstiegs der eigenen Aktie mit einer erheblichen Wertberichtigung auf den Firmenwert seines koreanischen Geschäfts, der nach derzeitigen Informationen bis zu 1,4 Milliarden Euro betragen kann. Die Transaktion soll im März abgeschlossen werden.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Koreas Kartellbehörde KFTC am Dienstag in Südkorea Delivery Hero die Entscheidung übermittelt. Derzufolge darf Delivery Hero ein Joint Venture mit Woowa Brothers Corp. eingehen, muss im Gegenzug aber die 100-prozentige Tochter Delivery Hero Korea LLC. ("Yogiyo") verkaufen.

Der Transaktion liegt den Angaben zufolge ein Unternehmenswert für Woowa von 3,6 Milliarden Euro bzw. 4,0 Milliarden US-Dollar zugrunde. Als Gegenleistung vereinbarten beide Parteien bis zu 1,7 Milliarden Euro in bar und bis 1,9 Milliarden Euro in neuen Delivery-Hero-Aktien, basierend auf dem damals vereinbarten 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Delivery-Hero-Aktie von 47,47 Euro. Seit der Unterzeichnung der Pläne im Dezember 2019 - dem Kauf von Anteilen an Woowa und der Gründung eines Joint Ventures - bis zur Genehmigung ist der Aktienkurs von Delivery Hero - und damit der Wert der Gegenleistung deutlich gestiegen. Die Aktie hat am Mittwoch bei 131,65 Euro geschlossen.

Sollte der Kursanstieg bis zum Abschluss der Transaktion anhalten, werde Delivery Hero, trotz der starken operativen Entwicklung von Woowa, unmittelbar nach oder in zeitlicher Nähe zum Abschluss der Woowa-Transaktion eine signifikante Wertminderung auf den Firmenwert des koreanischen Geschäfts vornehmen müssen.

Auf Basis des Xetra-Schlusskurses am Dienstag von 128,65 Euro könnte sich die potenzielle Wertberichtigung auf 1,4 Milliarden Euro belaufen, so Delivery Hero.

Die Wertberichtigung sei weder durch die Geschäftsentwicklung von Woowa ausgelöst noch relevant für die liquiden Mittel. Sie ändere auch nichts an der ursprünglich vorhergesehenen Verwässerung der Delivery-Hero-Aktien.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 13:34 ET (18:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.