Erst Mitte Dezember machte das Gerücht weltweit Schlagzeilen, dass Tesla (ISIN: US88160R1014; WKN: A1CX3T) den deutschen Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000; WKN: 710000) übernehmen möchte. Zwar wäre eine solche Transaktion für den Tesla-Konzern, der aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 825 Milliarden US-Dollar bewertet wird, finanziell leicht zu stemmen. Allerdings hätte aus fundamentaler Sicht die Übernahme des Großkonzerns Daimler das Unternehmensprofil des reinen E-Autobauers Tesla so stark verändert, dass Elon Musk wohl nicht ernsthaft an diesem Deal interessiert ist. Hingegen machen nun in Asien wesentlich realistischere Spekulationen die Runde, dass sich Tesla am chinesischen Konkurrenten BYD (ISIN: CNE100000296; WKN: A0M4W9) beteiligen will, der auch gleichzeitig im Batteriegeschäft tätig ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...