Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 geht am morgigen Donnerstag an die Börse. Da die Aktien am oberen Ende der Preisspanne platziert wurden, zeichnet sich bereits jetzt ein fulminanter Börsengang ab. Allerdings ist eine Frage weiter offen: Ist die sportliche Bewertung des wertvollsten deutschen Startups gerechtfertigt? Im Rahmen des Initial Public Offerings (IPO) hat die Auto1 Group 26,3 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 15,6 Millionen Aktien von Altaktionären und eine Greenshoe-Option ...

Den vollständigen Artikel lesen ...