Obwohl die europäischen Aktienmärkte heute uneinheitlich tendierten, konnte sich der Deutsche Aktienindex gut behaupten. Dies lag vor allem an den Automobilwerten, allen voran Daimler.Der DAX selbst schloss mit einem Plus von 98 Punkten bzw. 0,71 % auf 13.934 Punkten. In den USA schwanken die Indizes um ihren Nullpunkt. Der Dow Jones Industrial liegt aktuell 1 Punkt im Plus bei 30.688 Punkten.Bei den Einzelwerten schoss heute Daimler (DE0007100000) den Vogel ab. Die Stuttgarter teilten mit, dass man sich neu aufstellen und im Zuge dessen aufspalten wird. Zukünftig gliedert sich der Konzern in die Mercedes-Benz AG für Autos und Vans sowie die Daimler Truck AG für Lastwagen und Busse. Die Aktie schloss heute 8,91 % höher bei 64,56 Euro.

