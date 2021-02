DJ General Motors muss Produktion wegen Chip-Knappheit drosseln

Von Christina Rogers

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Autohersteller General Motors (GM) plant, die Produktion in mehreren Fabriken in diesem Monat aufgrund der Chip-Knappheit zu drosseln. Das Unternehmen teilte mit, dass es in vier Montagewerken, darunter drei in Nordamerika, Ausfallzeiten einplant, um die Auswirkungen des Halbleitermangels abzumildern und Fabriken, die Modelle mit höherer Nachfrage wie große Lastwagen und SUVs herstellen, am Laufen zu halten.

Der Konzern hatte schon zuvor signalisiert, dass der Chipmangel Auswirkungen auf die Produktion haben könnte, indem er seine Zulieferer Ende vergangenen Jahres aufforderte, Halbleiter auf Vorrat zu produzieren. Allerdings war die GM-Produktion bis Januar noch nicht betroffen. GM plant nun, ab Montag drei nordamerikanische Fabriken für eine Woche stillzulegen. Zudem kündigte der Konzern an, wöchentlich über seine Pläne zu berichten und weitere Details zu veröffentlichen, wenn das Unternehmen am 10. Februar seine Ergebnisse vorlegt.

Die Autoindustrie ist einer der weltweit größten Abnehmer von Computerchips, und die Nachfrage steigt weiter, da die Hersteller ihre neuesten Modelle mit großen Bildschirmen und anspruchsvoller Technik ausstatten. Der jüngste Schritt von GM zeigt, dass die Chip-Knappheit, die Ende letzten Jahres in chinesischen Fabriken auftrat, weiterhin die Produktion der Hersteller stört - zu einer Zeit, in der sich viele noch von den Covid-19-bedingten Werksschließungen im Jahr 2020 erholen. Volkswagen, Ford und andere Autokonzerne hatten in den vergangenen Wochen ebenfalls Werksschichten wegen der begrenzten Chipversorgung gekürzt.

