Der bisherige Chef der Cloudsparte AWS, Andy Jassy, übernimmt im dritten Quartal das Ruder bei Amazon und löst damit Firmengründer Jeff Bezos an der Firmenspitze ab. Wer ist der neue Mann an der Spitze des weltgrößten Onlinehändlers, der in der Öffentlichkeit bisher kaum bekannt ist?

Den vollständigen Artikel lesen ...