Das Kreditkartenunternehmen Visa plant, Banken bei der Einführung des Handels mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu helfen. Dazu will Visa eine Software mit API-Zugang an den Start bringen. Noch in diesem Jahr will Visa ein Softwareprogramm starten, mit dessen Unterstützung jeder institutionelle Kunde des Unternehmens in die Lage versetzt werden wird, Krypto-Kauf- und Handelsdienstleistungen in das eigene Kundenangebot zu integrieren. Visa-API bringt Kryptowährungen in jede Bank Damit könnten Banken ihren Kunden schon bald unkompliziert den Umgang mit Bitcoin und anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...