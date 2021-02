Nach dem starken Wochenbeginn zeigen sich heute im Handelsverlauf an den Aktienbörsen Ermüdungserscheinungen. Aber wie schön, dass es einige Aktien gab, die das Sentiment, was etwas in den Seilen hing, nach oben zogen.In den USA waren es vor allem die Geschäftszahlen von Amazon (US0231351067) und der Google-Mutter Alphabet (US02079K3059), die über einen sehr guten Geschäftsgang berichteten. Und während Alphabets Zahlen mit einem deutlichen Kursanstieg goutiert wurden, liegt die Aktie von Amazon derzeit 10 Dollar oder 0,39 % im Minus bei 3369 Dollar. Dass der angekündigte Rückzug von Jeff Bezos kein ganzer ist, war den Anlegern dabei offensichtlich kein großer Trost. Bezos wird nach dem Rückzug als CEO die Funktion des Executive Chairman übernehmen, neuer CEO wird der Chef der Sparte Amazon Web Services, Andy Jassy.

